Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: ACHTUNG TASCHENDIEBE - Polizei warnt mit Sprühkreide

Ludwigshafen - Südliche Innenstadt (ots)

In den zurückliegenden Wochen ist es in der Ludwigshafener Innenstadt vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Bereits im März dieses Jahres erfolgten verstärkte Präventionsmaßnahmen seitens der Polizeiwache Oggersheim, um Bürgerinnen und Bürger besser zu schützen.

Auch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 greift das Thema erneut auf und bringt die gut sichtbaren Warnhinweise mittels Sprühkreide auf Gehwegen im Stadtzentrum an.

Um zusätzlich direkt mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, richtet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 am Samstag, 16. Mai 2026, ab 13:30 Uhr, einen Präventionsstand auf dem Platz der Deutschen Einheit ein. Mit vor Ort sein werden auch der Ortsvorsteher des Stadtteils Südliche Innenstadt sowie das Center Management der Rhein-Galerie.

Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger sowohl visuell als auch im persönlichen Dialog für die Gefahren des Taschendiebstahls zu sensibilisieren und ihnen konkrete Tipps zu geben, wie sie sich wirksam schützen können.

Im engen Sachzusammenhang beachten Sie bitte auch die nachfolgenden Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen. - Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Tasche oder Rucksack. - Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu nahekommen wollen. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln:

- Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können. - Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen. - Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse.

Der Sperr-Notruf 116 116 ist aus Deutschland kostenfrei.

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