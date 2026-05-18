Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Fenster an historischem Gebäude beschädigt Upgant-Schott - Grundstück betreten und Bild beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Fenster an historischem Gebäude beschädigt

Unbekannte haben in Marienhafe mehrere Fenster an einem historischen Gebäude beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Donnerstag bis Sonntagmittag in der Straße Mühlenloog. Dabei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Upgant-Schott - Grundstück betreten und Bild beschädigt

Unbekannte haben in Upgant-Schott ein Bild beschädigt. Das Bild, das auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Straße Am Geestrand aufgehängt war, wurde durch die Täter beschmiert und zerschnitten. Außerdem wurden diverse Gegenstände auf dem Grundstück verteilt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag 22:30 Uhr und Montag 7:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

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