Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 16.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Im Streit zugschlagen

In der Samstagnacht kam es gegen 00:30 Uhr, in der Egelser Straße zu einem Streit zwischen zwei aus Aurich stammenden Männern. Ein 33-Jähriger schlug hierbei einem 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und versetzte ihm zudem eine "Kopfnuss". Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und musste medizinisch behandelt werden. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - In Werkstatt eingebrochen

In der Zeit von Mittwoch, 13.05.2026, ca. 18:30 Uhr, bis Freitag, ca. 14:00 Uhr, wurde in eine Autowerkstatt in der Gewerbestraße in Georgsheil eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zur Werkstatt und entwendeten eine Kasse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag, sowie eine Festplatte. Zudem bewegten die Täter vor Ort mehrere Pkw. Zwei Pkw und das Tor zum Werkstattgelände wurden dabei beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrzeugführer war betrunken

Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei am Samstagmorgen, gegen 02:20 Uhr, ein unsicher fahrender Pkw auf der Leerer Landstraße gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten den verantwortlichen Fahrzeugführer, ein 35-jähriger Mann aus Norden, schließlich im Stadtgebiet anhalten. Die Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit ergab einen Alkoholwert von über 2,2 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen, zudem wurden ihm Führerschein und Autoschlüssel abgenommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Aurich - Unfallverursacher entfernte sich

Am Freitagnachmittag befuhr eine 19-Jährige aus Aurich mit ihrem schwarzen VW Passat zwischen 19:15 und 19:30 Uhr den Westgaster Weg in Richtung Ems-Jade-Kanal. In Höhe der Hausnummer 23 kam ihr ein unbekannter, roter Pkw entgegen, der auf ihre Fahrbahn geriet. Die 19-Jährige musste nach rechts ausweichen und stieß mit einer Hecke zusammen. Der rote Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Pkw der 19-jährigen wurde beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Großheide/Berumerfehn - Pedelec entwendet

Zu einem Diebstahl kam es am Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr in Berumerfehn. Hier war ein verschlossenes Pedelec der Marke Gazelle in der Dorfstraße entwendet worden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Norden, Tel. 04931 9210, in Verbindung zu setzen.

Marienhafe - Herrensportrad entwendet

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr in Marienhafe. Hier war ein verschlossenes Herrensportrad der Marke Pegasus vom Marktplatz entwendet worden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Norden, Tel. 04931 9210, in Verbindung zu setzen.

Großheide - Warnbaken entwendet

Am Donnerstag kam es in Großheide zu einem Diebstahl von drei Warnbaken. Unbekannte entwendete die Warnbaken, welche zur Absicherung einer Gefahrenstelle im Mensteder Weg aufgestellt waren, vermutlich gegen 22.00 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Großheide unter 04936 912760 zu melden.

Krummhörn - Betrug durch falsche Polizeibeamte

In Pewsum kam es am Freitag zu einem vollendeten Betrug durch falsche Polizeibeamte. Eine Dame, über 60 Jahre alt, erhielt einen Anruf von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Täter behaupteten, dass in der Nachbarschaft Einbrecher unterwegs seien. Durch geschickte Gesprächsführung wurde die Dame aufgefordert, Bargeld zur Echtheitsüberprüfung an die falschen Polizeibeamten zu übergeben. Sie übergab daraufhin eine fünfstellige Summe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

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