Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wittmund - Einsätze am Himmelfahrtstag

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich/Wittmund - Einsätze am Himmelfahrtstag

Am Donnerstag fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund zahlreiche Veranstaltungen und Zusammenkünfte anlässlich des sogenannten "Vatertags" statt. Die Polizei begleitete die Feierlichkeiten mit verstärkten Einsatzkräften und zeigte insbesondere an bekannten Veranstaltungsschwerpunkten wie in Aurich, Moorweg, Friedeburg oder Großheide eine erhöhte Präsenz. Insgesamt verlief das Einsatzgeschehen überwiegend friedlich. Vereinzelt registrierte die Polizei jedoch veranstaltungstypische Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, insbesondere Körperverletzungsdelikte sowie Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

In Hinte beispielsweise fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Loppersumer Straße in Richtung Emden, ehe er einen Unfall verursachte. Der Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von über 3,4 Promille.

In Wiesmoor prallte ein 52 Jahre alter Autofahrer in der Pollerstraße gegen einen Baum. Das Auto fing sofort Feuer und brannte komplett aus. Der Mann konnte sich leicht verletzt aus dem Auto befreien. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille.

Ein 28-jähriger Radfahrer war in Friedeburg unterwegs. Bei einer polizeilichen Kontrolle pustete er fast 1,9 Promille.

Bei allen alkoholisierten Verkehrsteilnehmern wurden Blutproben entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt kam es zu 14 Platzverweisen und einer Ingewahrsamnahme.

Mit den späten Abendstunden war an den Veranstaltungsorten ein deutlicher Rückgang des Besucheraufkommens festzustellen. In der Folge nahm auch das polizeiliche Einsatzgeschehen sukzessive ab.

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