Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Donnerstag, 14.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht zu Donnerstag wurde in der Thüringer Straße in Aurich ein am Straßenrand abgestellter Pkw beschädigt. Unbekannte schlugen eine Scheibe des Pkw ein. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unerlaubt vom Unfallort entfernt Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gewerbestraße ist es am Mittwoch zwischen 16:45 Uhr und 17:10 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein dort geparkter grauer Audi mit KEH-Kennzeichen wurde mutmaßlich durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken im hinteren Bereich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Norden Tel. 04931 9210

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Angriff auf Polizeibeamte

Bei einem Angriff auf Polizeibeamte ist am Mittwochnachmittag ein 28-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt worden. Nachdem ein 32-jähriger Mann aus Wittmund in einer Wohnung in der Berliner Straße randalierte, sollte er für weitere Maßnahmen ins Krankenhaus gebracht werden. Hier versuchte er auf mehrere Polizeibeamte einzutreten und bespuckte diese. Außerdem bedrohte und bespuckte er zwei Mitarbeiterinnen des Krankenhauses. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Der 32-Jährige kam schließlich in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Autofahrer durch Unfall verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Der 46-jährige Mann aus Wittmund fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Skoda Karoq auf der Bundesstraße 461 aus Richtung Carolinensiel kommend, als sich aus bislang unbekannten Gründen der Anhänger vom Skoda löste und in den Straßengraben rutschte. Beim Versuch zu Wenden übersah er dann die Mercedes B-Klasse eines 18-jährigen Wittmunders, welcher die B 461 in gleiche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Skoda-Fahrer leicht verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Esens. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Samstag bis Mittwoch einen, auf dem Langzeitparkplatz am Hafen in Bensersiel abgestellten, schwarzen VW T-Roc. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Esens - Kleinkraftrad flüchtet vor der Polizei Am Mittwochnachmittag, 13.05.2026, gegen 18:20 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizei Esens auf der Siebet-Attena-Straße ein Kleinkraftrad, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Statt der Anhalteaufforderung Folge zu leisten, gab der Fahrzeugführer Gas und flüchtete über die Straßen Vor dem Drostentor, Steinstraße (Fußgängerzone), Kirchstraße in Rtg. Kirchplatz, auf welchem zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung mit vielen Besuchern stattfand, vor der Polizei. Das Kleinkraftrad konnte auf dem Kirchplatz im Bereich der Arkaden aufgefunden und sichergestellt werden, die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeugführer und dessen Sozius wurden aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Vorfalles war sowohl die Fußgängerzone in der Steinstraße als auch insbesondere der Kirchplatz gut besucht. Soweit Besucher der Esenser Innenstadt durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden diese gebeten sich bei der Polizei Esens unter Tel. 04971 926500 zu melden.

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