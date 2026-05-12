Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Ihlow - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs Hinte - Autofahrer schwer verletzt
Landkreis Aurich (ots)
Verkehrsgeschehen
Ihlow - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs
Die Polizei kontrollierte am Montagmittag in Ihlow einen Autofahrer. Der 35-jährige Mann aus Ihlow war gegen 12:30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Falkenhüttenstraße unterwegs. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.
Hinte - Autofahrer schwer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall in Hinte ist am Montagnachmittag ein Autofahrer verletzt worden. Der 59-jährige Mann aus Upgant-Schott fuhr gegen 16 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Auricher Straße in Richtung Georgsheil und kam dabei in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er einen Baum und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen. Der 59-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.
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