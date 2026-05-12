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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs Hinte - Autofahrer schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Montagmittag in Ihlow einen Autofahrer. Der 35-jährige Mann aus Ihlow war gegen 12:30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Falkenhüttenstraße unterwegs. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Hinte - Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hinte ist am Montagnachmittag ein Autofahrer verletzt worden. Der 59-jährige Mann aus Upgant-Schott fuhr gegen 16 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Auricher Straße in Richtung Georgsheil und kam dabei in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er einen Baum und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen. Der 59-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Andre Behrends
Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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