Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Welle von Schockanrufen

Aurich/Wittmund (ots)

Welle von Schockanrufen

In den Landkreisen Aurich und Wittmund kam es in den vergangenen Tagen erneut zu einer Vielzahl von Schockanrufen. Die Täter geben sich dabei meist als Polizeibeamte aus und versuchen an Geld, Wertgegenstände oder persönliche Daten der Opfer zu kommen. Die Betrugsmasche ist von den Tätern so professionell aufgezogen, dass bei den Opfern meist keine Zweifel aufkommen und sie letztlich hohe Geldsummen übergeben. Hierbei werden unter anderem Unglücksfälle von nahen Angehörigen vorgetäuscht oder es wird von einem angeblichen kurz bevorstehenden oder bereits geschehenen Einbruch berichtet. Wer einen solchen Anruf erhält, erkennt die Masche aufgrund der Schocksituation oftmals gar nicht so leicht. Genau diesen Moment nutzen die Täter mit ihrer überzeugenden Gesprächsführung dann aus. Bei den aktuell gemeldeten Fällen erkannten die Opfer die Betrugsmasche glücklicherweise und die Täter blieben ohne Erfolg. Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort misstrauisch zu werden. Legen Sie auf und informieren Sie die örtliche Polizei. Da die Trickbetrüger vorwiegend ältere Menschen kontaktieren, bittet die Polizei in der Prävention auch Angehörige um Mithilfe. Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannten über die Maschen der Betrüger, damit Betrugsversuche möglichst frühzeitig erkannt werden können. Die Polizei warnt nach Möglichkeit sehr zeitnah auf ihren Social-Media-Kanälen vor aktuellen Betrugsanrufen, die ggf. zum Anlass genommen werden können, Kontakt mit Angehörigen aufzunehmen und darüber aufzuklären.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell