Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Handtasche gestohlen Wiesmoor - Schuppen aufgebrochen Berumbur - Zeugen gesucht Aurich - E-Scooter gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Handtasche gestohlen

Zu einem Handtaschendiebstahl kam es am Montagnachmittag in Aurich. Eine bislang unbekannte Person entwendete die Handtasche einer 23-jährigen Frau aus Esens, als diese die Handtasche für einen kurzen Moment neben sich abgestellt hatte. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr im Bereich Burgstraße/Hafenstraße. Der Täter flüchtete anschließend über die Hafenstraße in unbekannte Richtung. Er wird als männlich, mit blonden Haaren und schwarzer Kleidung beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Wiesmoor - Schuppen aufgebrochen

Ein Schuppen wurde in Wiesmoor aufgebrochen. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Sonntag 12 Uhr bis Montag 13 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen im Bootsweg. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Berumbur - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am 20. Februar 2026 ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen 22 Uhr und 23 Uhr an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Mann und einer Gruppe Jugendlicher. Im weiteren Verlauf sollen die Jugendlichen den Mann körperlich angegriffen und schwer verletzt haben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Jugendlichen oder zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 04931 9110 zu melden.

Aurich - E-Scooter gestohlen

Unbekannte haben in Aurich am Montag einen E-Scooter gestohlen. Der E-Scooter des Herstellers Xiaomi war zwischen 14 Uhr und 15 Uhr in der Nürnburger Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

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