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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Einladung zum Pressegespräch in Norden: Vorstellung der Verkehrsunfall-Statistik 2025 für den Altkreis Norden

Landkreis Norden (ots)

Einladung zum Pressegespräch in Norden: Vorstellung der Verkehrsunfall-Statistik 2025 für den Altkreis Norden

Das Polizeikommissariat Norden stellt die Verkehrsunfall-Statistik 2025 für den Altkreis Norden vor und lädt Vertreterinnen und Vertreter von Redaktionen zu einem Pressegespräch ein.

Das Pressegespräch findet statt am

Mittwoch, 13. Mai 2026, um 9:00 Uhr,

im Dienstgebäude des Polizeikommissariats Norden (Am Markt 10).

Ingo Brickwedde, Leiter des Polizeikommissariats Norden, und Christiane Büchner, Sachbearbeiterin Prävention beim PK Norden, werden aktuelle Trends erläutern und Fragen beantworten.

Es wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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