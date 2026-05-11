Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Urkundenfälschung

Esens - Heckenbrand

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Urkundenfälschung

Polizeibeamte kontrollierten am Samstag einen Pkw in Westerholt. Sie stellten während der Kontrolle im Gewerbegebiet fest, dass die am Kennzeichen befindliche Plakette der Hauptuntersuchung gefälscht war. Darüber hinaus übergab der 54-jährige Fahrzeughalter den Beamten weitere mutmaßlich gefälschte Unterlagen. Gegen den 54-Jährigen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt.

Brandgeschehen

Esens - Heckenbrand

In Esens hat es am Samstag gebrannt. Ein 54 Jahre alter Mann wollte mit einem Gasbrenner das Unkraut auf seiner Auffahrt entfernen. Dabei geriet eine anliegende Thujahecke in Brand. Das Feuer konnte durch den Bewohner selbst gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

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