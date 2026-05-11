Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen nach Vorfall gesucht

Norden - Kennzeichen gestohlen

Aurich - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach Vorfall gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am 18.04.2026 in Norden ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Gewerbestraße zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einem Jungen und einem bislang unbekannten Mann. Im weiteren Verlauf schubste der Mann den Jungen, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Fahrrad saß, und griff ihm an den Hals, um ihn wegzudrücken. Der Junge blieb unverletzt. Eine bislang unbekannte Frau, die mit einem weißen Pkw auf den Parkplatz fuhr, beobachtete die Situation, griff ein und stellte den Mann zur Rede. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 Jahre alt - circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - schlanke Statur - kurze schwarze Haare - schwarze Oberbekleidung - dunkelblaue Jeans

Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere die bislang unbekannte Frau werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Norden - Kennzeichen gestohlen

Am Sonntag haben unbekannte Täter in Norden die Kennzeichen eines Pkw entwendet. Die Täter entwendeten auf einem Parkplatz im Dörper Weg das Kennzeichenpaar eines grauen Mazda und flüchteten. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 13 Uhr und 21 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntag ereignete sich in Aurich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Ford war gegen 14.30 Uhr auf dem Fischteichweg in Fahrtrichtung Emden unterwegs. Auf Höhe eines Fußgängerüberwegs querte ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer den Zebrastreifen. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 59-jährige Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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