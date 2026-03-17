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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Modehaus

Hachenburg (ots)

In der Nacht von Montag, den 16.03.2026 auf Dienstag, den 17.03.2026 kam es in der Wilhelmstraße (Fußgängerzone) in Hachenburg zu einem Einbruch in ein Modehaus. Bislang unbekannte Täterschaft durchwühlte deliktstypisch das Geschäft und entwendete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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