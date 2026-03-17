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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei Pkw-Fahrer unter Drogeneinwirkung

Westerburg (ots)

Bei Verkehrskontrollen am 16.03.26 zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Westerburg bei zwei PKW-Fahrern Anzeichen für Drogeneinwirkung festgestellt. Die Kontrollen ereigneten sich jeweils in Rennerod, es handelt sich zum einen um einen 25jährigen Mann und bei der zweiten Kontrolle um einen 26jährigen Mann. Beiden Fahrzeugführern wurden jeweils Blutproben entnommen und es wurden Anzeigen gegen sie erstattet. Sollte sich der Verdacht erhärten werden führerscheinrechtliche Konsequenzen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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