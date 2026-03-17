POL-PDMT: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Diez (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizeiinspektion Diez am vergangenen Samstag, den 14. März, gegen 20:40 Uhr mit, dass er eine ältere Dame beobachten konnte, die mit einem Flachmann aus einer Tankstelle in der Wilhelmstraße in Richtung ihres Pkw getorkelt und anschließend weggefahren sei. Der Zeuge folgte der Dame, welche lediglich 10 bis 15 km/h fuhr, bis zu deren Wohnanschrift im Wohngebiet ...

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