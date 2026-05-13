Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Aurich - Berauscht unterwegs

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizeibeamte hielten am Dienstag in Wiesmoor eine Autofahrerin an und kontrollierten sie. Es stellte sich heraus, dass die 24 Jahre alte Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Aurich - Berauscht unterwegs

Am Dienstag ist ein Autofahrer von Polizeibeamten in Aurich gestoppt worden. Ein 41-jähriger Autofahrer war auf der Von-Jhering-Straße unterwegs, ehe ihn Polizeibeamte kontrollierten. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdachte, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test verlief positiv auf THC und Kokain. Die Fahrt war für den 41-Jährigen beendet. Ihm wurde Blut abgenommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

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