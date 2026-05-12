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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Gartenhaus brannte

Landkreis WIttmund (ots)

Brandgeschehen

Esens - Gartenhaus brannte

Zum Brand eines Gartenhauses kam es am Montag in Esens. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 15 Uhr ein Gartenhaus im Fraukeweg in Brand und wurde durch das Feuer komplett zerstört. Außerdem wurden das angrenzende Wohnhaus und eine Hecke leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird durch die Polizei auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Esens und Holtgast vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Andre Behrends
Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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