POL-AUR: Esens - Gartenhaus brannte

Aurich/Wittmund (ots) - Welle von Schockanrufen In den Landkreisen Aurich und Wittmund kam es in den vergangenen Tagen erneut zu einer Vielzahl von Schockanrufen. Die Täter geben sich dabei meist als Polizeibeamte aus und versuchen an Geld, Wertgegenstände oder persönliche Daten der Opfer zu kommen. Die Betrugsmasche ist von den Tätern so professionell aufgezogen, dass bei den Opfern meist keine Zweifel aufkommen und sie letztlich hohe Geldsummen übergeben. Hierbei ...

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