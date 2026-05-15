Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund und der Stadt Aurich: Erfolgreicher und friedlicher Verlauf der Vatertagsfeier an der Schleuse Kukelorum

Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund und der Stadt Aurich: Erfolgreicher und friedlicher Verlauf der Vatertagsfeier an der Schleuse Kukelorum

Die diesjährige "Vatertagsfeier" an der Schleuse Kukelorum verlief aus Sicht der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund und der Stadt Aurich durchweg positiv und ohne größere Zwischenfälle. Trotz eines hohen Besucheraufkommens von rund 5.000 Feiernden konnte dank des bewährten Sicherheits- und Verkehrskonzepts ein friedliches Miteinander gewährleistet werden.

Bereits seit den Morgenstunden zeigten Einsatzkräfte der Polizei, Mitarbeitende des Ordnungsamtes sowie der Sicherheits- und Sanitätsdienst hohe Präsenz auf dem Veranstaltungsgelände. Durch die erstmalig eingesetzte offene polizeiliche Videoüberwachung und die abgestimmten Straßensperrungen konnten die Sicherheit und der geordnete Ablauf der Veranstaltung gewährleistet werden. Ergänzt wurden die Maßnahmen durch das engagierte Zusammenwirken aller beteiligten Stellen - von der Einsatzplanung bis zur Umsetzung vor Ort.

Im Laufe des Tages konnten die Veranstalter einen überwiegend friedlichen Verlauf beobachten. Vereinzelt kam es zu veranstaltungstypischen Ordnungswidrigkeiten und Delikten, wie Körperverletzungen oder Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Schwere Zwischenfälle blieben aus und das Besucheraufkommen nahm mit den Abendstunden spürbar ab.

Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund und die Stadt Aurich haben im Nachgang ein durchweg positives Fazit gezogen. Der private Sanitätsdienst FARS aus Esens entlastete den Rettungsdienst und stand bei medizinischen Vorfällen schnell zur Verfügung. Die getroffenen Verkehrsmaßnahmen und der Sicherheitsdienst RDV sorgten darüber hinaus für einen reibungslosen Ablauf, insbesondere im Hinblick auf Rettungswege und Schutz der Anwohner.

"Dank der gemeinsamen Vorbereitung und Zusammenarbeit mit Stadt, NLWKN, Sicherheits- und Sanitätsdienst sowie den Verantwortlichen des Kukelorums verlief das Vatertagsgeschehen dieses Jahr überwiegend friedlich. Die starke Präsenz unserer Einsatzkräfte und die neuen Maßnahmen wie die Videoüberwachung haben sich bewährt", so Sven Rohl, EKHK, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Aurich.

"Mit dem angepassten Sicherheitskonzept, den Sperrungen und der Unterstützung durch den Sicherheits- und Sanitätsdienst konnten wir für einen sicheren Ablauf am Kukelorum sorgen. Da die Vatertagsfeier dort keine offiziell angemeldete Veranstaltung ist, organisieren wir als Stadt Aurich gemeinsam mit den beteiligten Behörden die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr und übernehmen hierfür auch die entstehenden Kosten. Besonders erfreulich war, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen wieder reibungslos funktioniert hat", betont Helmut Lücht, Fachdienstleiter des Ordnungsamtes der Stadt Aurich.

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