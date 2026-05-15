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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen nach Raub gesucht

Norden (ots)

Norden - Zeugen nach Raub gesucht

Die Polizei bittet nach einem Raub am Donnerstag in Norden um Zeugenhinweise. In der Seehundstraße klingelten zwischen 23 Uhr und Mitternacht vier bislang unbekannte Männer bei einem 84 Jahre alten Hausbewohner. Als der Senior die Tür öffnete, wurde er sofort niedergeschlagen und schwer verletzt. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Bereits gegen 18 Uhr hatten sich zwei bislang unbekannte Männer unter einem Vorwand Zutritt zu dem Wohnhaus des 84-Jährigen verschafft. Die Männer verließen das Haus gegen 18.40 Uhr. Sie wurden auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt, sollen ungefähr 1.80 Meter groß gewesen sein und hatten dunkle Haare sowie dunkle Kleidung. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass beide Taten miteinander in Verbindung stehen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Seehundstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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