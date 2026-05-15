Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Wohnungstür mit Axt beschädigt

Aurich - Autoscheibe eingeschlagen

Großheide - Schwerer Unfall

Wiesmoor - Brand

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Wohnungstür mit Axt beschädigt

In der Nacht auf Donnerstag ist es zu einem Einsatz in Aurich gekommen. Ein 58 Jahre alter Mann hat gegen 4 Uhr in der Enno-Hektor-Straße eine Wohnungseingangstür mit einer Axt beschädigt. Als der Mann die alarmierten Polizeikräfte bemerkte, ließ er von der Tür ab und ging, mit der Axt in der Hand, auf die Einsatzkräfte zu. Nach deutlicher Ansprache ließ der 58-Jährige die Axt fallen. Er wurde festgenommen und aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht. Ob Alkohol oder Betäubungsmittel bei dem Vorfall eine Rolle gespielt haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter haben in Aurich ein Auto beschädigt. Die Unbekannten schlugen vor einem Haus in der Thüringer Straße die Seitenscheibe eines silbernen Peugeot ein. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 9.20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Schwerer Unfall

In Großheide hat es am Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer war gegen 12 Uhr auf der Westerwieke in Richtung Rechtsupweg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einem angrenzenden Straßengraben. Der 30-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Brandgeschehen

Wiesmoor - Brand

In Wiesmoor hat es am Donnerstag gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache fing im Buchenweg gegen 18 Uhr eine am Haus stehende Holzbank Feuer. Durch den Brand wurde auch die Hauswand beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Hausbewohner kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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