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POL-PIDN: Brand zweier PKW greift auf Wohngebäude über

POL-PIDN: Brand zweier PKW greift auf Wohngebäude über
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Dahn, Gewerbepark Neudahn 3 (ots)

Am 26.04.2026, um 17.45 Uhr wurde der Brand mehrerer Autos im Gewerbepark Neudahn 3 gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei bereits seit einem Jahr stillgelegte Fahrzeuge aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten waren.

Da die beiden PKW in unmittelbarer Nähe eines Wohngebäudes abgestellt waren, griff das Feuer auch auf das Haus über.

Die Bewohner des Anwesens konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen - Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehren der VGV Dahn waren mit großem Aufgebot im Einsatz, durch diese konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die unmittelbar betroffene Wohnung konnte in der Folge durch seinen Mieter nicht mehr genutzt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000,-- Euro geschätzt.

Aufgrund der Gesamtumstand kann eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dahn oder der Kriminalinspektion Pirmasens zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

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