Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 17.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Streit vor einem Schnellrestaurant eskalierte

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 04:50 Uhr, vor einem Schnellrestaurant an der Emder Straße, zu einem Streit zwischen mehreren Personen im Alter von 17 bis 26 Jahre, der in eine Schlägerei mündete. Die drei beteiligten Personen wurden dabei leicht verletzt. Zudem wurde der Pkw eines der Beteiligten durch eine Glasflasche beschädigt. Die Polizei wurde hinzugerufen und leitete mehrere Strafanzeigen gegen die Beteiligten ein.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener Autofahrer widersetzte sich

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer in der Innenstadt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Norderstraße wurde bei dem 40-jährigen Fahrer aus Upgant-Schott ein Alkoholwert von 2,27 Promille festgestellt. Die anschließende Blutentnahme musste wegen des sperrigen Verhaltens des Mannes unter Zwang durchgeführt werden. Ihm wurden Führerschein und Autoschlüssel abgenommen und es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Wiesmoor - Ohne Führerschein und Pkw nicht zugelassen

Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, auf dem Amaryllisweg einen 20-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann weder im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, noch das von ihm geführte Fahrzeug zugelassen ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Wiesmoor - Unfallzeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße kam es am Samstag, in der Zeit von 13:00 bis 13:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten, roten VW Golf an der vorderen linken Seite und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Wiesmoor bittet Zeugen, sich unter 04944-914050 zu melden.

Sonstiges

Aurich - Gartenhütte brannte nieder

In der Wiesenstraße kam es am Samstagvormittag, gegen 09:45 Uhr, zum Brand einer Gartenhütte. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand und übergab den Brandort an die Polizei. Die Gartenhütte wurde vollständig zerstört, es entstand ein geschätzter Schaden im unteren, vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Hinte - Gullideckel ausgehoben

Im Bereich Landesstraße / Walter-Bubert-Straße hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag, zwischen 01:50 Uhr und 02:45 Uhr, einen Gullideckel entfernt. Ein 16-Jähriger aus Hinte ist anschließend mit seinem Fahrrad über den geöffneten Gullischacht gefahren. Dabei wurde das Fahrrad des jungen Mannes beschädigt, er selbst ist glücklicherweise unverletzt geblieben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um entsprechende Hinweise zu der Tat (Polizei Norden, Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell