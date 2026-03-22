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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Aufgefundener Zigarettenautomat

Kerben-Minkelfeld (ots)

Am Freitagnachmittag, den 20.03.2026, konnte durch einen Zeugen ein beschädigter Zigarettenautomat an einem ehemaligen Schweinestall in 56295 Kerben-Minkelfeld aufgefunden werden. Durch eine Streife der Polizei Mayen konnte der Automat an der genannten Örtlichkeit festgestellt und sichergestellt werden. Dieser wurde augenscheinlich durch unbekannte Täter aufgehebelt und die Zigaretten sowie die Geldkassette entnommen. Auf Grund der Größe und des Gewichts des Zigarettenautomaten besteht der Verdacht, dass der Automat mit Hilfe eines Kraftfahrzeugs an die beschriebene Örtlichkeit transportiert wurde. Zeugen, welche Hinweise zu einem möglichen Täter, einem Kraftfahrzeug oder der Herkunft des Zigarettenautomaten machen können, werden gebeten, telefonischen Kontakt zur Polizeiinspektion Mayen aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Schumacher, POK
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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