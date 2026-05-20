Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Tasche entrissen

Marienhafe - Einbruch in Bäckerei /Großheide - E-Bike gestohlen

Lütetsburg - Auffahrunfall

Berumbur - Unfall mit drei Verletzten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Tasche entrissen

Die Polizei sucht nach einem Handtaschenraub auf Norderney Zeugen. Ein bislang unbekannter Radfahrer war am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf der Benekestraße unterwegs. Vor dem Kurzentrum entriss er einer 51-jährigen Frau, die dort auf einer Bank saß, die Handtasche und flüchtete anschließend mit seinem dunklen Fahrrad in Richtung Feuerwehr. Der Täter soll einen grauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jogginghose getragen haben. Die Polizei Norderney bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 04932 92980 zu melden.

Marienhafe - Einbruch in Bäckerei

In Marienhafe sind unbekannte Täter in eine Bäckerei eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Filiale in der Rosenstraße. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Einbruch ereignete sich zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Zeugenhinweise.

Großheide - E-Bike gestohlen

Unbekannte Täter haben am Donnerstag in Großheide ein E-Bike gestohlen. Die Täter entwendeten in der Dorfstraße das mit einem Bügelschloss gesicherte Rad der Marke Kettler und flüchteten anschließend. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr und 16.40 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Auffahrunfall

In Lütetsburg hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 11.30 Uhr auf der Küstenbahnstraße in Richtung Hage unterwegs. Aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens mit eingeschaltetem Sondersignal, bremste die Frau ab und fuhr auf den Grünstreifen. Ein dahinterfahrender 18-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem VW hinten auf. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Berumbur - Unfall mit drei Verletzten

In Berumbur stießen am Dienstag drei Fahrzeuge zusammen. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines VW war gegen 16 Uhr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Berumbur unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende 74 Jahre alte Fahrer eines Citroën seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringerte, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde der VW auf den BMW einer vorausfahrenden 25-jährigen Fahrerin geschoben. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. An sämtlichen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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