Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt

Hinte - Unfallverursacher gesucht

Ihlow - Nach Unfall geflüchtet

Ihlow - Mit Pedelec geflüchtet

Aurich - Zwei Leichtverletzte

Norden - Zaun beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch ein Auto beschädigt. Die Täter entglasten in der Straße Finkenburgweg die Scheibe eines weißen Toyota. Die Polizei Aurich bittet unter 04941 606215 um sachdienliche Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Unfallverursacher gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in Hinte sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen VW-Pritschenwagens war gegen 8.55 Uhr auf dem Neuen Weg in Richtung Emden unterwegs. Während der Fahrt löste sich nach bisherigen Erkenntnissen eine Klappe der Ladefläche und prallte gegen den entgegenkommenden VW einer 31-jährigen Autofahrerin. Derzeitige Ermittlungen ergaben, dass der Verursacher kurze Zeit später zunächst noch anhielt, seine Fahrt anschließend jedoch fortsetzte, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 bei der Polizei zu melden.

Ihlow - Nach Unfall geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am vergangenen Mittwoch in Ihlow gekommen. Ein unbekannter Autofahrer touchierte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Kompanieweg einen grauen Skoda. Ohne sich um die Beschädigungen an der Heckstoßstange zu kümmern oder einen Personalienaustausch zu veranlassen, fuhr der Verursacher davon. Der Unfall ereignete sich zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Mit Pedelec geflüchtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen war gegen 8 Uhr ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer auf der Straße Ridding unterwegs. Beim Überqueren der Reiherstraße missachtete er offenbar die Vorfahrt und stieß mit dem schwarzen Skoda eines 24-jährigen Autofahrers zusammen. Der Pkw wurde dadurch beschädigt. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 16 bis 18 Jahre alt und ungefähr 1.85 bis 1.90 Meter groß. Er soll eine blaue Strickmütze, eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben. Zudem habe er längere blonde Haare und eine Zahnspange gehabt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zur Identität des Radfahrers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Aurich - Zwei Leichtverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich sind am Mittwoch zwei Fahrerinnen von Leichtkrafträdern leicht verletzt worden. Die 16 und 17 Jahre alten Fahrerinnen waren gegen 16.40 Uhr auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Fischteichweg unterwegs. Als sie ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten, gerieten beide Leichtkrafträder auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Beide Fahrerinnen stürzten und wurden leicht verletzt.

Norden - Zaun beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer flüchtete in Norden. Der Unbekannte stieß in der Dortmunder Straße gegen einen Zaun und verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr. Zeugen können sich unter 04931 9210 bei der Polizei Norden melden.

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