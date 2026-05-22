Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Gegen Baum gefahren

Norden - Unfallflucht /Ihlow - Zusammenstoß

Wirdum - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Gegen Baum gefahren

In Südbrookmerland ist am Donnerstag eine Autofahrerin von der Straße abgekommen. Eine 27-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 11.15 Uhr auf der Herrenhüttener Straße in Richtung Dalienweg. Auf Höhe der Hausnummer 46 kam sie nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 27-Jährige blieb unverletzt, der VW musste abgeschleppt werden.

Norden - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist am Mittwoch in Norden geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Straße Große Hinterlohne, auf dem Parkplatz einer Apotheke, gegen einen schwarzen BMW. Der Pkw wurde dadurch im vorderen linken Bereich beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 8.30 Uhr und 18.15 Uhr. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Ihlow - Zusammenstoß

Am Donnerstagabend ist es in Ihlow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Seat war mit einem Anhänger auf der Straße Zum Schulzentrum unterwegs. Um nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen, setzte der Mann den Fahrtrichtungsanzeiger und holte aufgrund des Anhängers zum Abbiegen aus. Dabei geriet er kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine hinter dem Seat fahrende 46-jährige Fahrerin eines VW, das Gespann rechts zu überholen. In diesem Moment bog der Seat nach rechts ab, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat in einen angrenzenden Graben geschoben. Die VW-Fahrerin sowie der 49 Jahre alte Beifahrer im Seat wurden leicht verletzt.

Wirdum - Zeugen gesucht

Am Mittwoch ist es in Wirdum zu einer Unfallflucht gekommen. Ein derzeit unbekannter Fahrer eines Abschleppfahrzeugs, auf dem ein Pkw transportiert wurde, war gegen 18 Uhr auf der Loppersumer Straße aus Richtung Wirdum kommend unterwegs. In einer Kurve geriet er leicht in den Gegenverkehr und touchierte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden weißen Fahrzeugs. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Loppersum fort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sachdienliche Hinweise zum Abschleppfahrzeug haben, werden gebeten, sich unter 04934 910590 bei der Polizei Marienhafe zu melden.

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