Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Brennender Grashaufen löst Einsatz aus
Wachstedt (ots)
Im Seeweg kam es am Montagabend gegen 17 Uhr zu dem Brand eines Grashaufen. Da dieser bereits längere Zeit auf dem Brachland lag, war dieser durchnässt und führte zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz. Zur Ursache des Brandes ist derzeit noch nichts bekannt.
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