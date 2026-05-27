Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/ E-Scooter-Fahrer beschädigt Auto

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer hat am Dienstag (27.05.26) ein Auto beschädigt. Gegen 21 Uhr befuhr eine 28-jährige Autofahrerin die Wiesenstraße in Richtung Sökelandstraße. Aus der Gartenstraße kam ein mit verbotswidrig zwei Personen besetzter E-Scooter gefahren, um die Wiesenstraße zu queren. Dabei kollidierte der E-Scooter mit dem Auto. Der unbekannte Fahrer und der Mitfahrer flüchteten daraufhin. Der Fahrer ist circa 14 Jahre alt, der Mitfahrer jünger. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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