Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Fahrer auf der A8

Augsburg (ots)

Autobahn A8 - Höhe Zusmarshausen / FR München - Am Karfreitag, den 03.04.2026 fiel gegen 13:45 Uhr auf der A8 Fahrtrichtung München bei Zusmarshausen der Schwerverkehrs-Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg ein Sattelzug auf, welcher in Schlangenlinien fuhr. Beim Überholen wurde festgestellt, dass der 49-jährige deutsche Lkw-Fahrer mit dem Mobiltelefon telefonierte.

Daraufhin wurde der Sattelzug angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Kühlanhänger war mit mehreren Tonnen Frischware beladen.

Während der Kontrolle konnte beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über einem Promille.

Des Weiteren wies eine Bremsscheibe der Sattelzugmaschine durchgehende Hitzerisse auf. Ebenfalls konnte der Fahrer keine Gemeinschaftslizenz vorzeigen.

Die Weiterfahrt des Sattelzuges wurde bis zur Reparatur und Wechsel der gerissenen Bremsscheibe unterbunden. Ein Ersatzfahrer wurde angeordnet.

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