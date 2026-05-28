POL-COE: Lüdinghausen, Elvert/ Baggerschaufeln und Diesel entwendet

Coesfeld (ots) - Zwei Unbekannte haben aus einer Firma an der Hohenholter Straße am Donnerstag (28.05.26) Kupferkabel gestohlen. Gegen 2.15 Uhr fuhren die Täter in einem grauen VW-Transporter auf das Gelände. Das Fahrzeug hat ein Borkener Kennzeichen. Auf bisher nicht bekannte Weise gelangten die Unbekannten in eine Halle, aus der sie die Kabel entwendeten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Transporter ...

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