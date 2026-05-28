POL-COE: Lüdinghausen, Elvert/ Baggerschaufeln und Diesel entwendet
Coesfeld (ots)
Unbekannte entwendeten von einer Baustelle in der Bauerschaft Elvert zwei Baggerschaufeln und circa 540 l Diesel. Hierzu öffneten sie die Tankverschlüsse von drei Baufahrzeugen. Die Tatzeiten liegen zwischen 16 Uhr am Mittwoch (27.05.26) und 8 Uhr am Donnerstag (28.05.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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