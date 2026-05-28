POL-COE: Havixbeck, Hohenholter Straße/ Kupferkabel gestohlen

Coesfeld (ots) - Zwei unbekannte Frauen haben am Dienstag (26.05.26) Schmuck aus einem Haus an der Burgstraße entwendet. Gegen 15.45 Uhr gaben die Täterinnen sich als Spendensammler aus. Eine bat darum, die Toilette nutzen zu dürfen. Die andere Frau verwickelten den Bewohner in ein Gespräch. Kurz darauf war der Schmuck weg. Beide Frauen werden wie folgt beschrieben: Person 1: - weiblich - circa 18 Jahre alt - ein ...

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