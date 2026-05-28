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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hohenholter Straße/ Kupferkabel gestohlen

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte haben aus einer Firma an der Hohenholter Straße am Donnerstag (28.05.26) Kupferkabel gestohlen. Gegen 2.15 Uhr fuhren die Täter in einem grauen VW-Transporter auf das Gelände. Das Fahrzeug hat ein Borkener Kennzeichen. Auf bisher nicht bekannte Weise gelangten die Unbekannten in eine Halle, aus der sie die Kabel entwendeten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Transporter gestohlen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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