Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Leblose Person nahe Kirch Stück aufgefunden

Wismar/ Kirch Stück (ots)

Die Kriminalpolizei Wismar ermitelt nach dem Auffinden einer leblosen Person in der Nacht von Donnerstag zu Freitag im Bereich der Kreuzung B104/B106 nahe Kirch Stück.

Ein vorbeifahrender Zeuge informierte gegen 02:45 Uhr die Polizei über eine am Straßenrand liegende Person. Die eingesetzten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod eines 32-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen feststellen. Zur Klärung der Umstände wurde unter anderem ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen.

Die Ermittlungen zur Todesursache sowie zu den genauen Umständen dauern an. Ob möglicherweise ein Verkehrsunfallgeschehen vorliegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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