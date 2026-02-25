Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Antisemitische Parole auf Wand + gegen Autospiegel getreten + berauscht unterwegs - Autofahrer versucht zu flüchten

Giessen (ots)

Marburg: Antisemitische Parole auf Wand

Eine Zeugin informierte am Dienstagnachmittag (24. Februar) gegen 15.30 Uhr die Polizei über eine Farbschmiererei in der Dresdener Straße im Bereich der Hausnummer 14. Unbekannte sprühten mit roter Farbe eine antisemitische Parole auf eine Wand. Den hierdurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 500 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Biedenkopf-Breidenstein: Gegen Autospiegel getreten

Gestern Morgen (24. Februar) kam es in Breidenstein in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 30a zu einer Sachbeschädigung an einem VW Golf. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr gegen 6.30 Uhr an dem am Straßenrand geparkten Pkw vorbei. Beim Vorbeifahren trat er gegen den rechten Außenspiegel und beschädigte diesen. Anschließend fuhr er in Richtung Breidenbach davon. Der Täter trug einen Rucksack mit Reflexionsstreifen. Zeugen, die den Vorfall beobachteten und Hinweise auf den Vandalen gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu melden.

Marburg: Berauscht unterwegs - Autofahrer versucht zu flüchten

Mit mehreren Strafverfahren muss nun ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis rechnen. Dieser war am Dienstagvormittag (24. Februar) mit seinem Mercedes Vito auf der Bundesstraße 3 unterwegs. Als er sich gegen 11 Uhr an der Abfahrt zur Gisselberger Straße befand, fuhr er auf einen vorausfahrenden Ford auf. Beide Verkehrsteilnehmer kamen anschließend auf der Brücke zum Stehen. Der 29-Jährige stieg aus seinem Fahrzeug aus und lief davon, anstatt die Personalien mit der 56-jährigen Ford-Fahrerin auszutauschen. Kurz darauf kehrte er zurück, setzte sich in seinen Mercedes und versuchte zu flüchten. Durch das Eingreifen eines Passanten konnte dies verhindert werden. Unterdessen wurde die Polizei verständigt. Da der Mercedes-Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand, folgte eine Blutentnahme. Die Beamten nahmen ihn hierzu mit auf die Wache nach Marburg, wo ein hinzugezogener Arzt die Blutentnahme durchführte. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Auf der verschmutzten Oberfläche des Vitos befanden sich mehrere mutmaßliche SS-Runen. Auf dem Gehweg von der Dienststelle zeigte der Mann einen Hitlergruß. Der 29-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell