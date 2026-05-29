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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L581/ Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht eine unfallbeteiligte Autofahrerin. Am Pfingstmontag (25.05.26) war gegen 13.50 Uhr ein 58-jähriger Rennradfahrer aus Münster auf dem Radweg der L581 in Richtung Münster unterwegs. Auf Höhe des Gasthofs Overwaul kreuzte eine bisher unbekannte Autofahrerin den Radweg, worauf der Mann eine Gefahrenbremsung einleitete. Das Fahrrad überschlug sich, der 58-Jährige stürzte. Zwei Fahrradfahrerinnen halfen dem verletzten Münsteraner, während die Autofahrerin weiterfuhr. Er begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Die Polizei in Coesfeld bittet die beiden Zeuginnen, weitere Zeugen sowie die Autofahrerin, sich unter 02541-14201 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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