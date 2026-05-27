Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verlegeplatten entwendet - Hoher Beuteschaden entstanden

Greußen (ots)

Zwischen Rohnstedt und Clingen lagerten im Rahmen von Bauarbeiten Aluminiumverlegeplatten, die zu Zwecken der Schwerlasttransporte auf dem Erdreich verlegt werden, damit die Fahrzeuge nicht einsinken. Mehr als 130 dieser Platten wurden in der Zeit von Mittwoch, 20. Mai 2026 bis Dienstag, 26. Mai 2026, 14.30 Uhr von derzeit Unbekannten entwendet. Der entstandene Beuteschaden beträgt mehr als 230.000 Euro.

Das Beutegut musste mit entsprechenden Fahrzeugen abtransportiert werden, da eine dieser Platten etwa fünf Zentner wiegt.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder verwendete Fahrzeuge geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Kripo Nordhausen zu melden.

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