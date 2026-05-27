Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonntag, den 17. Mai 2026, wurde zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr in der Pater-Kentenich-Straße ein geparkter grauer Skoda Oktavia durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seine Angaben zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach dem Verursacher.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574367100 bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0121188

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