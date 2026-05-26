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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Person unter Fahrzeug

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag beabsichtigt eine 63jährige VW Fahrerin gegen 11:00 Uhr in der Straße Hinter der Harwand in Mühlhausen mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links in Fahrtrichtung Ammerbrücke zu verlassen. Ein 87jähriger Fußgänger befindet sich mit seinem Rollator auf dem der Grundstücksausfahrt des Einkaufsmarktes gegenüberliegenden Gehwegs und beabsichtigt, die Straße Hinter der Harwand in Richtung Einkaufsmarkt zu überqueren.

Während des Abbiegevorgangs kommt es zur Kollision zwischen dem Pkw der 63jährigen Fahrerin und dem 87jährigen Fußgänger, welcher dadurch unter dem Pkw eingeklemmt wird und durch die Feuerwehr befreit werden muss. Er erleidet schwere Verletzungen und wird zur weiterführenden medizinischen Behandlung in das Hufeland-Klinikum nach Mühlhausen verbracht. Die Fahrerin des VW erleidet einen Schock und wird ebenfalls in das Klinikum nach Mühlhausen verbracht. Am Fahrzeug VW und dem Rollator entstehen unfallbedingte Sachschäden. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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