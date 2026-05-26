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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer verletzt sich bei Unfall mit Pkw

Mühlhausen/Thür. (ots)

Am Dienstag, gegen 0 Uhr kam ein 19-jähriger Seatfahrer in der Wanfrieder Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei verletzte sich der Fahrer und wurde zur Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden und wurde abgeschleppt. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Die Straße war bis 1.30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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