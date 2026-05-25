Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Handtasche beim Einkaufen

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Schlotheim (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, entwendete ein bislang unbekannter Täter in den Mittagsstunden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oststraße in einem Moment der Unachtsamkeit das Portemonnaie eines 73-Jährigen, welches in der im Einkaufswagen befindlichen Handtasche verstaut war.

An dieser Stelle ergeht der Hinweis der Polizei, wer arglos seine Handtasche im Einkaufswagen oder sein Portemonnaie mitsamt Autoschlüssel im Einkaufskorb unbeobachtet liegen lässt, bietet Taschendieben die Gelegenheit ohne großen Aufwand zum Ziel zu gelangen. Tragt Taschen, Geldbörsen und Wertgegenstände beim Einkaufen an Eurem Körper und lasst diese niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück. Weitere Informationen zur Prävention vor Taschendiebstählen können unter dem Link www.polizei-beratung.de eingesehen oder im persönlichen Gespräch mit den örtlichen Kontaktbereichsbeamten erörtert werden.

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