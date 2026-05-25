Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Montagmorgen gegen 01:05 Uhr wurde in der Morgenstraße in Leinefelde-Worbis, Ortsteil Birkungen ein 21jähriger Radfahrer aufgrund der nicht funktionsfähigen Beleuchtungseinrichtung am Fahrrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Eine gerichtsverwertbare Blutentnahme wurde bei dem Radfahrer angeordnet und im Eichsfeldklinikum durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Radfahrer untersagt.

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