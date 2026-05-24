Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln

Sondershausen (ots)

Am vergangenen Pfingstsamstag wurde in der Mittagszeit durch einen aufmerksamen Bürger ein auffälliger Kurierfahrer in der August-Bebel-Straße gemeldet, welcher den Anschein erweckte, unter berauschenden Mitteln zu stehen. Durch eine sofortig eingesetzte Streife konnte der Transporter des Zustelldienstes in der Folge in der Straße "Am Frauenberg" festgestellt und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der 38jährige Fahrzeugführer ein, am Vorabend der Fahrt Cannabis konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Der Mann musste die Beamten nun zur Durchführung einer Blutentnahme in das Krankenhaus begleiten. Durch die Analyse des Blutes muss nun in der Folge ermittelt werden, ob sich der Mann vorwerfbar im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes verhalten hat. Die weitere Fahrt wurde ihm für diesen Tag untersagt.

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