Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Borsum - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum / Borsum (bub) - Am 21.05.2026, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Denkmalstraße gekommen. Ein weißer VW Crafter stand im genannten Zeitraum in der Denkmalstraße geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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