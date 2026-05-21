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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und fährt weiter - Zeugen nehmen Verfolgung auf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine 43-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Hildesheim verursachte am späten Mittwochnachmittag (20.05.2026) auf der Marienburger Höhe in betrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall. Sie entfernte sich danach ohne anzuhalten vom Unfallort und wurde im weiteren Verlauf aufgrund von Zeugenhinweisen von der Polizei angetroffen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge bog die Frau gegen 17:15 Uhr mit ihrem Pkw von der Marienroder Straße nach links auf die Marienburger Straße ab. Hierbei fuhr sie über eine Verkehrsinsel, beschädigte ein darauf befindliches Verkehrszeichen und setzte ihre Fahrt anschließend fort.

Das Geschehen wurde von Zeugen beobachtet. Diese verständigten die Polizei und folgten der Verursacherin, bis diese nur kurze Zeit später von einer Streifenbesatzung kontrolliert wurde. Dabei stellte sich heraus, dass die 43-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Die Einsatzkräfte brachten die Frau zur Wache in die Schützenwiese, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurden der Führerschein der Autofahrerin beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen sie eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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