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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Umkleidespind aufgebrochen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 20.05.2026, zwischen 17:15 Uhr und 18:20 Uhr, kam es im Innerstebad in Sarstedt zu einem Aufbruch eines Spindes. Glücklicherweise wurde aus diesem nichts entwendet, da keinerlei Wertgegenstände dort gelagert waren. Tatverdächtig sind 4 männliche Personen, die gg. 17.15 Uhr vor dem Innerstebad gesehen wurden und Passanten nach Kleingeld fragten. Scheinbar wurden ihnen tatsächlich auch Geld gegeben, damit sie das Bad betreten konnten. Nach der Tat flüchteten die Täter vermutlich in einem weißen Mercedes Kombi der C-Klasse, welcher vorher auf dem Parkplatz des Bades stand. Zeugen, die die Personen gesehen haben oder sogar mit ihnen gesprochen haben, melden sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Des Weiteren bittet die Polizei, dass Badegäste Wertgegenstände, auch Haustür- und Fahrzeugschlüssel, während des Badbesuchs nicht im Kleiderspind zu lagern, sondern in einem extra Wertfach zu verstauen, welches das Innerstebad zur Verfügung stellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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