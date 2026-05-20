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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Sachbeschädigung am Alten Rathaus in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (be) In der Zeit vom 13.05.2026 bis 19.05.2026 kam es am Alten Rathaus in Sibbesse zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschädigten Mittels einem Einkaufswagen eine Fensterscheibe am nordöstlichen Teil des Gebäudes. Weiterhin wurde ein Gullideckel aus seiner Verankerung gezogen. Hier entstand kein weiterer Schaden.

Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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