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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Nötigung im Straßenverkehr in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (hel) - Am 19.05.2026 kam es gegen 17:10 Uhr auf der Gudewillstraße (L485) in Alfeld zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Dabei befuhren zwei Pkw, die hintereinander auf derselben Fahrspur unterwegs waren, die L485 aus Richtung der B3 kommend in Fahrtrichtung Alfeld. Unmittelbar nach der Ortseinfahrt bremste der Fahrer des vorderen Pkw den hinter ihm fahrenden Pkw bis zum Stillstand aus. Ein Zusammenstoß konnte hierbei lediglich durch starkes Abbremsen verhindert werden.

Anschließend stieg der Fahrer des vorderen Pkw aus seinem Fahrzeug aus und begab sich zu dem hinteren Pkw, wo es zu einem kurzen Streitgespräch kam.

Im Anschluss setzten beide Pkw ihre Fahrt fort.

Durch den Vorfall mussten auch andere Verkehrsteilnehmer kurzzeitig hinter den auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeugen anhalten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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