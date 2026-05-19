Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kleinkraftrad treibt in der Tonkuhle - weiterer Rollerdiebstahl in Volkersheim

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Nachdem am Dienstagvormittag, 19. Mai 2026, der Diebstahl eines Kleinkraftrads im Volkersheimer Stieg in 31167 Bockenem angezeigt worden war, konnte das Fahrzeug am heutigen Nachmittag aufgefunden werden. Siehe hierzu auch die vorangegangene Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6277651

Der entwendete Roller trieb in der sogenannten Tonkuhle, einem Weiher in einer kleinen Parkanlage am Ortsrand von Bockenem östlich des Ulmenwegs. Durch auslaufende Betriebsstoffe war das Gewässer bereits verunreinigt worden.

Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Bockenem bargen das Fahrzeug aus dem Wasser. Anschließend wurde der Roller an den Geschädigten zurückgegeben. Die Untere Wasserbehörde wurde informiert, um notwendige Maßnahmen zum Gewässerschutz zu treffen. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten darüber hinaus ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung ein.

Im weiteren Verlauf des Tages wurde der Polizei Bad Salzdetfurth ein weiterer Rollerdiebstahl aus dem Bockenemer Ortsteil Volkersheim gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten bislang unbekannte Täter einen Roller aus einer unverschlossenen Garage in der Oststraße. An dem rot-schwarzen Fahrzeug der Marke Changzhou war zuletzt ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 angebracht.

Die Tatzeit des zweiten Diebstahls lässt sich derzeit auf den Zeitraum zwischen dem 16. Mai 2026, 17:30 Uhr, und dem 18. Mai 2026, 17:00 Uhr, eingrenzen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

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