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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall in Söhlde

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / BETTRUM (erb). Am Dienstagvormittag, 19. Mai 2026, kam es auf der Landesstraße 475 zwischen den Ortschaften Bettrum und Dingelbe in 31185 Söhlde zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 66-jähriger Mann gegen 11:00 Uhr mit seinem Ford Fiesta die L475 aus Richtung Dingelbe kommend. Auf gerader Strecke kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Straßenbaum.

Weitere Verkehrsteilnehmer verständigten den Notruf. Daraufhin wurden umgehend Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zur Unfallstelle entsandt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann aus dem Landkreis Hildesheim noch an der Unfallstelle.

Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis 15:21 Uhr voll gesperrt. Es kam zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Einsatz befanden sich ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen, vier Funkstreifenwagenbesatzungen sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Bettrum, Nettlingen und Söhlde. Darüber hinaus waren ein Abschleppunternehmen sowie ein Bestattungsunternehmen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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