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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fußgänger verursacht Einsatz auf Bundesstraße 6

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - HASEDE - (jpm) Ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim lief am frühen Montagabend (18.05.2026) auf der Fahrbahn der Bundesstraße 6 zwischen Hildesheim und Hasede herum und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Wie sich herausstellte, befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand.

Vorliegenden Informationen zufolge meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 18:20 Uhr einen verwirrt wirkenden Fußgänger, der auf der B6 in Richtung Hasede unterwegs war, woraufhin umgehend eine Streifenbesatzung entsandt wurde.

Beim Erblicken des herannahenden Streifenwagens verließ der 50-Jährige die Fahrbahn. Im anschließenden Gespräch machte er wirre Angaben und reagierte nur teilweise auf Nachfragen. Zwecks Abklärung seines Gesundheitszustandes forderten die Einsatzkräfte einen Rettungswagen an. Noch vor dessen Eintreffen sprintete der 50-Jährige plötzlich und unerwartet wieder auf die B6, überkletterte die Mittelschutzplanke und lief auf der Richtung Hildesheim führenden Fahrbahn zwischen den Autos hin und her. Letztendlich setzte er sich in ein stehendes Fahrzeug und hielt die Tür zu. Mit Unterstützung der mittlerweile eingetroffenen Rettungssanitäter gelang es, ihn zu beruhigen und zum Aussteigen zu überreden. Anschließend wurde der Mann zunächst in ein Hildesheimer Krankenhaus und von dort aus in eine Fachklinik verbracht.

Während der Maßnahmen auf der B6 hatten sich in beide Richtungen Rückstaus gebildet. Auf der Fahrbahn in Richtung Hildesheim kam es dabei während eines Fahrstreifenwechsels zu einem Unfall mit Blechschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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