Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Kleinkraftrades in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

In dem Tatzeitraum vom 18.05.2026, 17:00 Uhr, bis zum 19.05.2026, 05:30 Uhr, kam es im Volkersheimer Stieg in 31167 Bockenem zum Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendete ein bislang unbekannter Täter das ordnungsgemäß vor einem Mehrfamilienhaus abgestellte und gesicherte Kleinkraftrad der Marke Honda, an welchem ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht ist.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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