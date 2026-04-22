Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Telefonbetrug durch falsche Polizisten.

Lippe (ots)

Anfang Februar 2026 erhielt ein Ehepaar aus Bad Salzuflen einen Anruf von falschen Polizeibeamten. Die Betrüger gaben vor, ein Verfahren gegen Bankmitarbeiter zu führen und dabei ihre Hilfe zu benötigen (wir berichteten am 06.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6212063). Die beiden wurden aufgefordert Geld abzuheben, damit die Polizei die Echtheit des Geldes überprüfen könne. Das Paar kam dieser Aufforderung nach. Anschließend erschien ein vermeintlicher Ermittler der Polizei, um das Geld für eine Überprüfung mitzunehmen. Es entstand eine hohe 4-stellige Schadenshöhe.

Die Polizei veröffentlicht nun im Fahndungsportal der Polizei NRW ein Phantombild des Betrügers und bittet Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Identifizierung: https://polizei.nrw/fahndung/201472

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen auf dem Phantombild machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

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